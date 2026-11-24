Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Politico обсудила пять сценариев новой архитектуры безопасности Европы
Американское издание Politico описало пять сценариев будущей архитектуры безопасности Европы, вокруг которых спорят президент России Владимир Путин, экс-президент США Дональд Трамп и их европейские партнеры в поисках мирного плана для Украины.
США и Россия настаивают на пересмотре европейской архитектуры безопасности ради окончания конфликта на Украине, при этом предложения колеблются от расширения роли Москвы до сохранения статус-кво, пишет Politico. Дональд Трамп через своего спецпосланника Джареда Кушнера сближается с рядом российских идей, тогда как европейские чиновники очерчивают «красные линии» – от невозможности переговоров без участия Европы до отказа пересматривать решение о вступлении Украины в НАТО до завершения боевых действий.
Кушнер в статье для американских СМИ подчеркнул неразрывность вопросов по Украине и европейской безопасности. «Гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно согласованы в отрыве от послевоенной архитектуры безопасности Европы. Эти два вопроса должны рассматриваться вместе», – написал он. Многие собеседники Politico настаивают, что любые договоренности не могут приниматься в обход европейских стран и без учета позиций Киева.
Одним из сценариев Politico называет усиление роли ОБСЕ, которая могла бы заняться контролем перемирия, верификацией договоренностей и новыми мерами доверия, хотя эксперты признают громоздкость и сложность принятия решений в организации. Другим вариантом является возрождение Совета Россия–НАТО после мирного соглашения, что, по оценке дипломатов альянса, помогло бы снижать риски эскалации, но в то же время может придать Москве дополнительную легитимность.
Менее вероятным изданию представляется всеобъемлющий новый договор о безопасности в Европе или отдельные двусторонние пакты России с государствами НАТО, которые в альянсе считают «полным табу». Варианты от новых гарантий для Украины по образцу статьи 5 НАТО до обновленного формата диалога ЕС–Россия упираются в опасения стран Европы перед чрезмерным усилением влияния Москвы, и большинство собеседников Politico считает наиболее вероятным сохранение нынешней, нестабильной архитектуры, несмотря на ее неприемлемость для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник американского президента Джаред Кушнер на пресс-конференции в ФРГ заявил о согласии Москвы на включение в гарантии безопасности аналога пятой статьи НАТО. Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований в тот же день рассказали о потере Европой влияния на фоне встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. На прошлой неделе политолог Алексей Мартынов заявил о возможности предотвращения начала спецоперации на Украине при учете Западом представленных Россией в 2021 году США предложений по гарантиям безопасности в Европе.