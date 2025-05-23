Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.8 комментариев
Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с признанием утраты Соединенными Штатами безоговорочного лидерства, отметив рост вызовов со стороны Китая и России.
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Джей Ди Вэнс на торжественном мероприятии в Академии ВМС США в Аннаполисе. Вэнс отметил, что эпоха бесспорного доминирования Соединенных Штатов завершилась и страна сталкивается с серьезными вызовами.
Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон вынужден конкурировать с Китаем, Россией и другими странами, которые, по его словам, стремятся получить преимущество над США во всех сферах. Вэнс заявил: «Эра бесспорного американского доминирования завершилась».
По его мнению, Китай, Россия и другие государства представляют серьезные угрозы и намерены ослабить позиции Соединенных Штатов на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская нейросеть DeepSeek и американская GPT отметили, что падение доверия к финансовой системе США и рост стабильности альтернативных валют может снизить влияние доллара на глобальную систему. Эксперты предполагают, что полный отказ от американских денег возможен только через 50 лет.