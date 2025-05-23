Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Джей Ди Вэнс на торжественном мероприятии в Академии ВМС США в Аннаполисе. Вэнс отметил, что эпоха бесспорного доминирования Соединенных Штатов завершилась и страна сталкивается с серьезными вызовами.

Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон вынужден конкурировать с Китаем, Россией и другими странами, которые, по его словам, стремятся получить преимущество над США во всех сферах. Вэнс заявил: «Эра бесспорного американского доминирования завершилась».

По его мнению, Китай, Россия и другие государства представляют серьезные угрозы и намерены ослабить позиции Соединенных Штатов на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская нейросеть DeepSeek и американская GPT отметили, что падение доверия к финансовой системе США и рост стабильности альтернативных валют может снизить влияние доллара на глобальную систему. Эксперты предполагают, что полный отказ от американских денег возможен только через 50 лет.