NYT заявила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с наркотиками

Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса

Американист Дудаков: Трамп и Маск быстро уладят конфликт

Tекст: Анастасия Куликова

«Между Дональдом Трампом и Илоном Маском впервые возник настолько серьезный конфликт. Особенно отличился в ходе ссоры последний: он сначала в сердцах обвинил бывшего начальника в том, что тот связан с «делом Эпштейна», а затем и вовсе поддержал идею об импичменте», – напомнил американист Малек Дудаков. Впрочем, по его оценкам, до отстранения Трампа от должности президента дело все же не дойдет.

Риторику предпринимателя он объясняет недовольством. «Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается Конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», – уточнил собеседник.

Между тем своей критикой бизнесмен спровоцировал Трампа. «Посмотрим, как долго продлится этот конфликт. Примечательно, что уже сейчас Маск начал «сдавать назад», а сотрудники Белого дома предлагают провести переговоры между миллиардером и президентом США. Я допускаю, что ситуацию удастся довольно скоро разрешить», – полагает Дудаков.

К тому же продолжение ссоры вредит бизнесмену. «Маск несет определенные потери. Акции компании Tesla довольно сильно упали на фоне его перепалки с Трампом», – напомнил политолог. По его мнению, предприниматель попытается представить себя более последовательным сторонником доктрины MAGA (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой), чем сам президент.

«В дальнейшем Маск будет чаще критиковать главу Белого дома, тем более что он теперь не работает в его администрации», – прогнозирует собеседник. Эксперт также указал на тесную связь бизнесмена с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. «Не исключено, что миллиардер сосредоточится на продвижении следующей идеи: при Трампе не удалось добиться перестройки американской системы, поэтому ставку на выборах в 2028 году нужно делать на Вэнса», – заключил Дудаков.

В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

«Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?» – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.