Космические войска России обнаружили все пуски ракет в 2019 году

Силы и средства российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 2019 году смогли зафиксировать все отечественные и зарубежные пуски ракет в зоне своей ответственности, сообщило Минобороны России.

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Основу средств радиолокации наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж». На данный момент на боевом дежурстве находятся семь новых станций в Иркутской, Калининградской, Ленинградской и Оренбургской областях, а также в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республике Коми», – добавили в ведомстве.

Кроме того, продолжается совершенствование космического эшелона системы – в частности, полностью модернизирован пункт управления ее космического эшелона. Также проходят летно- конструкторские испытания спутников орбитальной группировки Единой космической системы (ЕКС), которая станет основой космического эшелона СПРН.

Развертывание ЕКС существенно сократит время обнаружения пусков баллистических ракет и значительно повысит оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах, отметили в Минобороны.