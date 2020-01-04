Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампа.

В соцсетях глава министерства запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа, потому что…». Запись сделана на персидском и английском языках, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

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