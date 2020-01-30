Нетаньяху назвал нынешние отношения России и Израиля самыми прочными в истории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отношения между Россией и Израилем сейчас самые прочные и хорошие за всю их историю.

«Я хочу сказать, что отношения между Израилем и Россией самые прочные, самые хорошие, чем они были когда-либо. Хотел бы вас поблагодарить, господин президент, за вашу личную роль, за ваше лидерство и в этой теме», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Израиля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить подготовленную Вашингтоном «сделку века» по ближневосточному урегулированию.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему план Трампа усилит позиции Москвы на Ближнем Востоке.

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