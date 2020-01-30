Нетаньяху в Кремле предложил Путину обсудить «сделку века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Кремле предложил президенту России Владимиру Путину обсудить предложенную Вашингтоном «сделку века» по ближневосточному урегулированию.

«Господин президент, вы являетесь первым лидером, с которым я встречаюсь после своего визита в Вашингтон и (обнародования) плана Трампа. Думаю, что у нас сегодня есть возможность (обсудить эту тему), хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение, увидеть, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования (в регионе)», – сказал он, передает ТАСС.

Во вторник глава американского государства Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. При этом президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную США «сделку века». Однако посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обнародованный Трампом план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.

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