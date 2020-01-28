Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что Палестина официально отвергла предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

Аббас в Рамалле заявил, что «Иерусалим не продается». По его словам, «заговор не пройдет».

«Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», – приводит его слова ТАСС.

Аббас заявил, что палестинский народ отправит «сделку века» в «мусорную корзину истории», передает РИА «Новости».

Палестина «отвергает «сделку века» и «отдает приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы».

«Мы не будем кланяться и не будем сдаваться... мы едины перед лицом всех планов ликвидации, которые наш народ отвергнет», – сказал Аббас.

«Мы говорим «нет, нет, нет» «сделке века», – заявил он.

Палестина настаивает на признании государства в границах 1967 года.

Как заявил Аббас, Палестина готова к переговорам не с США, а со всем «ближневосточным квартетом» (Россия, США, ЕС, ООН), но не на основе «сделки Трампа».

Аббас заявил, что палестинское движение ФАТХ скоро начнет новый раунд межпалестинских переговоров для достижения примирения.

Напомним, условия соглашения предложил президент США Дональд Трамп. В соответствии с предлагаемыми условиями должны быть два государства: арабское со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейское.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что столица Палестины будет в городе Абу-Дисе – предместье Иерусалима.

Трамп заявил, что «сделка века» обеспечит Палестине инвестиции в 50 млрд долларов.