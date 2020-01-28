«Сделка века» потребовала оставить Иерусалим неразделенной столицей Израиля

Стали известны подробности предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию.

Документ под названием «Мир во имя процветания. Видение того, как улучшить жизнь палестинцев и израильтян» опубликован на сайте Белого дома, передает ТАСС.

В плане администрации США говорится, что Иерусалим должен остаться «суверенной столицей государства Израиль» и «неразделенным городом». Существующее ограждение, установленное Израилем, предлагается оставить и считать границей между двумя столицами, передает РИА «Новости».

Для столицы Палестины отводится «секция Восточного Иерусалима». Речь идет о «всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности», включая «Кафр-Акаб, восточную ячасть Шуафата и Абу-Дис». Как указано в плане США, «ее можно назвать Аль-Кудс или другим именем, которое определит государство Палестина».

В Иерусалиме арабы могут выбрать один из трех вариантов: гражданство Израиля, гражданство Палестины или же статус постоянных жителей Иерусалима.

Весь план занимает более 180 страниц и состоит из экономической и политической частей. Экономическая часть известна уже более года. В основе политического урегулирования лежит взаимное признание двух государств.

США хотят неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением.

От Палестины требуют прекратить поддержку радикального движения ХАМАС и отказаться от вооруженной борьбы. При этом Израилю и Палестине предлагается совместно бороться с «Хезболла», террористической организацией «Исламское государство*», ХАМАС и «радикальным режимом Ирана». План США предполагает контроль центральных властей Палестины над Газой и полную демилитаризацию сектора.

Соглашение предполагает полный отказ от возвращения палестинских беженцев на территорию Израиля, «право возвращения или их абсорбции в Израиле будет отсутствовать». Однако предлагается создать фонд компенсации палестинским беженцам «в совместном распоряжении Палестины и Израиля». Беженцы в целом могут рассчитывать только на то, что план США повысит благосостояние региона.

США хотят, чтобы палестинцы на время мирных переговоров отказались от попыток вступления в международные организации и претензий к Израилю.

В плане сообщается, что США, «насколько позволяют законы» страны, разрешат вернуть в Вашингтон офис делегации Организации освобождения Палестины и сами «откроют представительскую миссию при Палестинской национальной администрации». Кроме того, будет предоставлена «помощь Западному берегу и Газе настолько, насколько это разумно и целесообразно».

Предполагается создание зоны свободной торговли между Палестиной и Иорданией. США при этом готовы провести переговоры с Палестиной о собственной ЗСТ. Режим беспошлинной торговли сохранится для тех товаров, на которые он распространяется сейчас.

США предлагают создать аналог ОБСЕ по Ближнему Востоку, куда войдут «Палестинское государство, Арабская республика Египет, Иорданское хашимитское королевство и Государство Израиль (а также другие страны региона, которые пожелают присоединиться».

Обеспечивать безопасность на Ближнем Востоке должно будет сотрудничества Израиля, Палестины, Иордании и Египта. Палестина должна принять «настолько много обязательств по безопасности, насколько это возможно». При этом в защите от внешних врагов она, по плану США, сможет опираться на Израиль и не тратить на это собственных средств.

Израиль должен будет отпустить большинство палестинских заключенных, кроме осужденных за убийство или покушение на убийство, а также подозреваемых в терроризме и палестинцев-граждан Израиля.

План США также предлагает нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

Палестинские лидеры «должны принять мир, признав Израиль еврейским государством, отказавшись от терроризма во всех его формах, позволив специальные соглашения по удовлетворению потребностей Израиля и всего региона в области безопасности, выстроив эффективные институты и избрав прагматичные решения».

Американский посол в Израиле Дэвид Фридман пояснил, что на территории, которая должна отойти Палестин не будет вестись масштабного строительства на протяжении четырех лет, пока идут переговоры. Однако уже существующие поселения на «предназначенной для палестинцев территории» будет запрещено «расширять». Таким образом, в этих районах «не будет ни израильского строительства, ни палестинского».

На вопрос о том, должен ли будет и Израиль ждать четыре года, чтобы «аннексировать территории», полученные в результате сделки, посол ответил, что «Израиль совсем не должен ждать».

Президент США Дональд Трамп считает, что его предложение является последней возможностью для палестинцев на формирование собственного полноценного государства.