США решили обновить систему предупреждения о ракетном нападении

Военно-воздушные силы (ВВС) США и американская компания Raytheon заключили контракт на создание новой системы обработки данных средств предупреждения о ракетном нападении, сообщила пресс-служба компании.

«С ВВС США подписан пятилетний контракт стоимостью 197 млн долларов на разработку системы сбора и обработки данных, полученных различными датчиками предупреждения о ракетном нападении. Новая система получила обозначение FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution)», – передает ТАСС сообщение Raytheon.

Как отметили в пресс-службе, FORGE будет получать данные от системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет SBIRS (Space Based Infrared System) и системы предупреждения о ракетных пусках нового поколения OPIR (Next Generation Overhead Persistent Infrared), а также ряда датчиков гражданского назначения.

В компании добавили, что основной особенностью FORGE является возможность получения и обработки данных, полученных практически любым спутником или датчиком.

Напомним, ранее в январе сообщалось, что специалисты АО «РТИ» подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.

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