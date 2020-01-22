Названы сроки подготовки проекта модернизации станций СПРН России

Специалисты АО «РТИ» подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года, сообщил гендиректор компании Павел Лаптаев.

«Мы ведем проект по построению логики модернизации существующих станций. Этот проект будет завершен в 2020 году, и мы перейдем к этапу опытно-конструкторской работы по формированию доказательной базы, формированию технических решений по модернизации каждой отдельной станции», – передает ТАСС слова Лаптаева.

Он добавил, что отдельные аналоговые станции СПРН, построенные на принципах 15-20-летней давности, будут полностью переведены на цифровые технологии. В частности, планируется «использование вычислительных мощностей типа ЦОД (центр обработки данных), искусственного интеллекта (машинного обучения), анализа Big Data».

Лаптаев пояснил, что машинное обучение позволяет существенно ускорить определение характеристик и типа обнаруживаемых объектов, направление их полета.

«На ряде наших станций, в том числе дежурящих, мы уже тестируем эти системы. Результатом внедрения искусственного интеллекта будет определение большего количества сопровождаемых объектов, более точное и быстрое определение координат и направления полета», – сказал он.

Лаптаев добавил также, что в ходе модернизации все станции войдут в единую информационную систему, «которая будет передавать необходимую информацию для принятия решений».

Он отметил также, что СПРН в будущем смогут обнаруживать любые летящие цели.

«Контроль космического пространства, обнаружение пусков всех летательных средств, контроль за массовым перебазированием», – сказал Лаптаев, отвечая на вопрос о будущих задачах станций СПРН.

Гендиректор пояснил, что одна из новых задач для наземного сегмента СПРН – работа с объектами, которые летят не по баллистической траектории и имеют возможность программируемого управления полетом.

На сегодняшний день основное назначение наземного сегмента СПРН, состоящего в основном из РЛС семейства «Воронеж», – обнаружение баллистических ракет на дальности до 6 тыс. километров.

Напомним, 4 января в Минобороны России сообщили, что силы и средства российской СПРН в 2019 году смогли зафиксировать все отечественные и зарубежные пуски ракет в зоне своей ответственности.

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