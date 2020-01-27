Игнатьев назвал скандал с вручением ключей «происками конкурентов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от автомобилей является «происками конкурентов», об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

«Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС (видеоконференцсвязи), Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это – происки конкурентов», – написал Хинштейн в своем Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева за скандал с вручением ключей.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключенииИгнатьева из партии. Депутат Александр Хинштейн предлагал проверить Игнатьева на вменяемость.