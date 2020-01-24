Главу Чувашии предложили проверить на вменяемость

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил проверить на вменяемость главу Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины.

«Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости», – написал Хинштейн в Twitter.

Так он отреагировал на заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что партия рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева и его соответствии занимаемой должности.

Ранее в Сети появилось видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Тина Канделаки раскритиковала поведение Игнатьева, заявив, что глава региона «показал себя как оторвавшееся от реальности хамло». В «Единой России» его поступок назвали «моральным уродством» и заявили, что инцидент будет рассмотрен комиссией по этике 27 января.

Также на ситуацию отреагировал и глава МЧС России Евгений Зиничев, заявив, что поведение главы Чувашии является недопустимым. Кроме того, в министерстве раскритиковали и поведение сотрудника МЧС.

Между тем, пресс-секретарь главы Чувашии назвал произошедшее шутливо-дружеский жестом.