Представитель главы Чувашии объяснил издевку над офицером МЧС

|
24 января, пятница | Последнее обновление — 16:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Глава Чувашии после призыва «мочить журналистов» поиздевался над офицером МЧС
Разделы
Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке
Бегство комика из России обнажило старую проблему
Почему украинские министры жалуются на бедность
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм
Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства. Правоприменение основано на толковании законов, а толкование (по крайней мере, в идеале) – на здравом смысле. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
И заспорили славяне, кто из них антисемит
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
На Украине объявили войну книгам и школам
Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево
В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человекПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook