Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов за «искаженную» информацию

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые «пишут лишь бы заработать на разных схемах».

«Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов России, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить», – приводит его слова «Правда ПФО».

Игнатьев призвал рассказывать, откуда приехали эти журналисты и блогеры, «с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

«Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», – заключил глава региона.

По его словам, некоторые журналисты «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются».

«Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке…» – добавил Игнатьев.

По его словам, такие журналисты создают «неспокойную ситуацию». «Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», – подчеркнул глава Чувашии.