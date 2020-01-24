В МЧС России отреагировали на поступок главы Чувашии

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС прыгать за ключами от автомобиля, является недопустимым, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Также в министерстве раскритиковали поведение сотрудника МЧС.

«Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе», – добавили в МЧС.

Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Медиаменеджер Тина Канделаки резко раскритиковала Игнатьева, заявив, что глава региона «показал себя как оторвавшееся от реальности хамло».

Пресс-секретарь главы Чувашии назвал инцидент шутливо-дружеский жестом. Действия Игнатьева рассмотрит комиссия «Единой России» по этике.