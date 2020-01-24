В «Единой России» назвали «моральным уродством» поступок главы Чувашии

Комиссия «Единой России» по этике 27 января даст принципиальную оценку действиям главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины, сообщил замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Комиссия даст принципиальную оценку данным событиям и вынесет свое решение. Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии «А ну-ка отними», где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести... Что сказать? – моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз «пробил дно». Совсем недавно он стал участником еще одного громкого скандала, призвав «мочить» журналистов, которые не так и не то пишут о его Республике», – приводятся слова Ревенко на сайте ЕР.

Он добавил, что поведение Игнатьева не может не вызвать возмущения. «Унижение чести и достоинства офицера и просто гражданина недопустимо», – отметил Ревенко.

Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Медиаменеджер Тина Канделаки резко раскритиковала Игнатьева, заявив, что глава региона «показал себя как оторвавшееся от реальности хамло».

Пресс-секретарь главы Чувашии назвал инцидент шутливо-дружеский жестом.