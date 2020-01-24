«Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии из партии

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины.

Также будет поставлен вопрос о соответствии Игнатьева занимаемой должности, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Тина Канделаки раскритиковала поведение Игнатьева, заявив, что глава региона «показал себя как оторвавшееся от реальности хамло». В «Единой России» его поступок назвали «моральным уродством» и заявили, что инцидент будет рассмотрен комиссией по этике 27 января.

Между тем, пресс-секретарь главы Чувашии назвал инцидент шутливо-дружеский жестом.