Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который во время вручения новой техники пожарным вынудил одного из них подпрыгивать за ключами, сообщил источник в руководстве партии.

«Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генерального совета (ЕР) исключить Михаила Игнатьева из партии и приостановить его членство в региональном политсовете», – сказал источник РИА «Новости».

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Депутат Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Незадолго до этого произошел другой скандальный эпизод. Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».