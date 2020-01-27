Глава Чувашии отказался считать оскорбительной ситуацию с офицером МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, подшутивший над сотрудником МЧС и вынудивший его прыгать за ключами от новых пожарных машин, заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно. Он также опроверг сообщения, что пожарная техника закупалась за счет средств из федерального бюджета.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», – приводятся его слова на сайте главы Чувашии.

Кроме того, на еженедельном совещании в Доме правительства республики Игнатьев назвал «не совсем корректными по сути дела» сообщения о том, что пожарная техника закупалась за счет федерального бюджета. «Мы приобретали ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики и будем это делать», – заявил он.

Глава Чувашии добавил, что пожарным оказывается «мощная поддержка», и напомнил, что лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

Игнатьев заявил, что Чувашия «входит в десятку лучших регионов» страны по обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Депутат Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Медиаменеджер Тина Канделаки жестко осудила главу Чувашии и предложила ему «попрыгать за ключами от кабинета замдиректора районного дома культуры».

Между тем представитель главы Чувашии назвал инцидент «шутливо-дружеским жестом», а супруга Игнатьева заявила, что произошедшее является «ерундой» и видео смонтировано не в пользу губернатора.

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