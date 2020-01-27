В Костроме задержали планировавших устроить стрельбу в школе подростков

В Костроме подростки планировали устроить в школе стрельбу, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские установили, что 15-летний подросток, увлекающийся экстремистскими идеями, и интересующийся темой насилия в школах, всерьез обсуждал «проведение акции «скулшутинга» в своей школе, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что молодой человек собрал группу единомышленников из числа одноклассников, с которыми и обсуждал организацию акции.

Ребята рассматривали конфликтные ситуации в школе и получение незаслуженных, по их мнению, оценок, «через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам».

«Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета», – уточнили в МВД. На данный момент установлены все участники группы.

«В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы», – добавили в ведомстве.

Также проводится профилактическая работа в школе, устанавливаются причины, по которым у школьников сформировались такие идеи.

В ноябре 2019 года 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

В результате стрельбы погибли два человека, включая самого стрелка, и трое пострадали. Двое пострадавших несовершеннолетних прооперированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Причиной стрельбы, предположительно, стал конфликт между сверстниками. Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.