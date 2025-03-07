У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
Украина подверглась ракетному удару ВС России с использованием «Калибров» и Х-101
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога после ударов крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с кораблей ВМФ России, а также сообщений о полете стратегических ракетоносцев Ту-95 с ракетами Х-101.
Как указывают данные украинских мониторинговых групп, ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России, передает «Лента.ру».
Украинские источники также заявляют о нахождении в воздухе стратегических ракетоносцев Ту-95, вооруженных ракетами Х-101.
Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил запуск ракет, сообщив, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Накануне оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ. До этого ВС России поразили место базирования катеров ССО ВСУ.