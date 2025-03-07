Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.12 комментариев
Пиар-служба Высоцкой опровергла слухи о продаже ее бизнеса в России
Юлия Высоцкая продолжает развивать свой бизнес «Едим дома», вопреки слухам о его продаже, и планирует открытие новых кулинарных студий в Москве и Петербурге, заявили в пиар-службе холдинга телеведущей.
Высоцкая не продавала свой бизнес «Едим дома», как ранее заявил Telegram-канал Mash, сообщили в пиар-службе ее холдинга, передает ТАСС. Там подчеркнули, что информация о продаже не соответствует действительности. Бизнес Высоцкой продолжает функционировать в России.
В холдинге подчеркнули, что сеть кулинарных студий активно развивается, и в этом году планируется открытие новых студий в Москве и Петербурге. По их словам, в Москве уже действуют пять студий, а программа «Едим дома!» остается в эфире телеканала НТВ.
В пиар-службе охарактеризовали информацию из Telegram-канала как клевету и не исключили возможности обращения в суд для защиты деловой репутации.
Ранее организация «Восьмая заповедь» подала иск на 100 тыс. рублей к кулинарному порталу ООО «Едимдома.ру», принадлежащему актрисе Юлии Высоцкой.