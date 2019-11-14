СК решил проверить охрану колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления», – приводит ее слова ТАСС.

Утром в четверг при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще три человека пострадали. Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам в учебном заведении. Кроме того, появилось видео с места стрельбы.