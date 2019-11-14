Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

В Сети появилось видео с места стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, что на место происшествия прибыли правоохранители. Также очевидцы запечатлели одного из раненных студентов.

Сейчас территория колледжа оцеплена. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Утром в четверг при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще три человека пострадали. Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам в учебном заведении.