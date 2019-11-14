Появились сведения о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска.

«У всех [пострадавших] множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу: один – в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают им всю необходимую помощь», – приводит сообщение пресс-службы регионального минздрава ТАСС.

Напомним, в четверг утром в колледже Благовещенска произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще три человека пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления.