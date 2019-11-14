В ходе стрельбы в колледже Благовещенска погибли два человека

В результате стрельбы в колледже Благовещенска погибли два человека, в том числе молодой человек, открывший стрельбу в учебном заведении, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента, предварительно, трое пострадали», – приводит сообщение пресс-службы УМВД по Амурской области ТАСС.

«По предварительным данным, злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на данного гражданина», – уточнили в региональном управлении.

«Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в четверг утром студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска.