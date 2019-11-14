В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Студент колледжа в Благовещенске начал стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание, сообщил источник в экстренных службах региона.

«По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он открыл огонь по студентам из пятизарядного ружья. Есть погибший и пострадавшие», – приводит сообщение источника ТАСС.

Он добавил, что инцидент произошел около 10.00 (04.00 мск).

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области сказали, что, по предварительным данным, во время стрельбы один человек погиб, трое пострадали.

На месте происшествия работают оперативные службы, развернут штаб.