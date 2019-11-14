Стало известно об издевательствах над открывшим стрельбу студентом в Благовещенске

Студент Амурского аграрного колледжа в Благовещенске, который расположен рядом со строительным колледжем, рассказал, что открывший в четверг утром стрельбу студент подвергался издевательствам в учебном заведении.

Как сообщает Telegram-канал RT, стрельбу в колледже открыл 19-летний Данил Засорин.

«В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице», – заявил РИА «Новости» студент, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

По его словам, из-за стрельбы в соседнем здании студентов аграрного колледжа эвакуировали, это произошло уже после начала занятий. Сейчас весь квартал вокруг колледжей оцеплен, на месте полиция, скорая, пожарные, ОМОН.

Один из бывших учеников колледжа также признался в издевательствах над стрелком. «Слава богу, я отчислился. Он бы меня точно убил, потому что мы его *** (сильно обижали) вообще», –заявил он в комментарии Telegram-каналу «Подъем».

Он также пересказал детали произошедшего со слов студента, который был в аудитории.

«Сидим, говорит, на паре. А до пары он подходит и спрашивает: ты жить, говорит, хочешь? Он говорит: ты что, с ума сошел, иди, говорит, отсюда. Потом, говорит, начинается пара, а этот залетает, хватает училку – там молодая училка. Ее, короче, выкидывает и начинает шмалять. Двоих шмальнул, а я, говорит, в окно выпрыгнул. А до этого, за день или за два, то ли избили его, то ли что», – рассказал бывший сокурсник стрелка.

Тем временем правительство Приамурья сообщает, что корпус строительного колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, был подключен к системе охраны.

«По информации министерства образования и науки Амурской области, корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало», – говорится в сообщении.

Утром в четверг при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще три человека пострадали. Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».