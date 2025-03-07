Посол России в Лондоне Келин счел боеспособность армии Британии слабой

Tекст: Антон Антонов

Келин отметил, что вопрос о том, сколько ресурсов Великобритания сможет выделить для поддержки Украины, остается открытым: «Сколько они наскребут на эти, если они, конечно, когда-нибудь состоятся, силы, которые они собираются направить на Украину?».

Посол подчеркнул, что хотя у Великобритании есть самолеты, их полная летная готовность вызывает серьезные сомнения. По его словам, Великобритания не способна заменить США как в военном, так и в разведывательном аспекте, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

По его словам, «все воинственные заявления, которые звучат из Лондона, не подкреплены какими-то реальными вещами». Келин подчеркнул, что численность британских сухопутных войск является самой низкой со времен наполеоновских войн, «армия недофинансируется, обеспечение военнослужащих невысокое», «мало кто хочет туда идти», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции с их советами может усложнить переговоры по Украине. Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может расположиться на Азовском море, однако для России это является абсолютно неприемлемым шагом, подчеркнул посол.