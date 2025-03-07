Посол Келин: Британия мечтает устроить базы на Азовском и Черном морях на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Келина, Лондон давно мечтает о создании двух морских баз: одной на Азовском море, другой – на Черном море, передает ТАСС.

Посол добавил, что сейчас обсуждаются параметры возможного размещения воинского контингента Британии на Украине после завершения боевых действий. Однако, как отметил Келин, ни мандат, ни правила задействования сил, ни детали инфраструктуры пока не ясны. Тем не менее, он подчеркнул, что для реализации таких планов Британии придется создавать базы на Украине.

Андрей Келин также заявил, что для России развертывание натовской инфраструктуры на Украине совершенно неприемлемо.

Ранее Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции может усложнить переговоры по Украине. Также сообщалось, что Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей для нужд противовоздушной обороны на западе Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

