Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России оставил ограничения на снятие наличной валюты из-за санкций до 9 сентября
Банк России на полгода, до 9 сентября, продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сославшись на санкции, препятствующие приобретению валюты.
Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, сообщает ТАСС. Это связано с продолжающимися санкциями, наложенными на страну, которые препятствуют российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на шесть месяцев из-за антироссийских санкций. Ранее Банк России также продлил действие этих ограничений до 9 марта 2025 года. ЦБ упростил процесс получения банками разрешения на вывоз наличной валюты.