Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
ЦБ продлил ограничения на выдачу наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на выдачу наличной валюты из-за санкций
Банк России продлил действие ограничения по снятию наличной иностранной валюты из-за действующих санкций, ограничение будет действовать до 9 марта 2025 года.
Ограничение продляется до 9 марта 2025 года, продление связано с действующими против России санкциями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, указал регулятор на своем сайте.
Подчеркивается, что для тех, у кого валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 мск 9 марта, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, вне зависимости от валюты вклада или счета, при условии, что такая возможность ранее не была реализована.
Другие средства также можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.
Размещенные после 9 сентября 2022 года средства выдают по курсу банка на дату выдачи.
Также продлен запрет на комиссию для банков при выдаче валюты со счетов или вкладов.