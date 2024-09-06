ЦБ продлил ограничения на выдачу наличной валюты из-за санкций

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничение продляется до 9 марта 2025 года, продление связано с действующими против России санкциями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, указал регулятор на своем сайте.

Подчеркивается, что для тех, у кого валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 мск 9 марта, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, вне зависимости от валюты вклада или счета, при условии, что такая возможность ранее не была реализована.

Другие средства также можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Размещенные после 9 сентября 2022 года средства выдают по курсу банка на дату выдачи.

Также продлен запрет на комиссию для банков при выдаче валюты со счетов или вкладов.