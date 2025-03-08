Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.22 комментария
Путин обратился к участницам СВО
Путин поздравил с 8 Марта участниц СВО
Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с Международным женским днем особо отметил участниц специальной военной операции на Украине.
«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно», – заявил Путин, пояснив, что говорит об участницах СВО, которые находятся как во фронтовых госпиталях, так и на передовой – «и всегда с честью выполняют боевые задачи».
Кроме того, он обратился к женщинам, чьи «мужья, отцы, братья, любимые» участвуют в СВО, сообщается на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что «душевное участие, неизменная забота и любовь» этих женщин помогают бойцам. «Укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал глава российского государства.
Напомним, Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».