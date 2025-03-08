Путин обратился к участницам СВО

Путин поздравил с 8 Марта участниц СВО

Tекст: Антон Антонов

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно», – заявил Путин, пояснив, что говорит об участницах СВО, которые находятся как во фронтовых госпиталях, так и на передовой – «и всегда с честью выполняют боевые задачи».

Кроме того, он обратился к женщинам, чьи «мужья, отцы, братья, любимые» участвуют в СВО, сообщается на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что «душевное участие, неизменная забота и любовь» этих женщин помогают бойцам. «Укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал глава российского государства.

Напомним, Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».