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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    102 комментария
    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня

    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    27 февраля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

    «За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.

    «Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.

    Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

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    25 февраля 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

    Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин посылает Штатам четкое сообщение: с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать. При этом безусловным приоритетом главы государства остается наращивание промышленного и технологического потенциала страны, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против сотрудничества с Вашингтонов в сфере редкоземельных металлов.

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

    «Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

    В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    27 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу

    Путин поздравил Силы специальных операций и поблагодарил их за верность воинскому долгу

    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций, отметив их профессионализм и верность воинскому долгу.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что для российской армии «важной вехой» в развитии оказалось «объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой» частей спецназначения. Это усилило боеспособность российской армии и дало возможность «решать особые, зачастую уникальные задачи», обеспечивая защиту граждан и суверенитета страны.

    Как подчеркнул Путин, с первых дней в ССО включались «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». «Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», – говорится в сообщении. В частности, бойцы ССО «пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя» в 2014 году, отметил президент.

    Путин указал, что «опыт, выучка и технический арсенал» ССО позволяют решать задачи специальной военной операции на Украине как на линии фронта, так и в тылу врага, а также в прифронтовых и приграничных районах. Бойцы ССО демонстрируют, что невыполнимых приказов для них нет, заявил глава российского государства.

    «В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и Присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», – сказал Путин.

    Он заверил, что российские власти продолжат «последовательную, системную, планомерную работа по развитию» ССО, предусматривающую повышение боевых возможностей подразделений. Их будут снабжать «новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы».

    «Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал Путин.

    Президент заявил: «Наш народ гордится вами, вашими подвигами». Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут «идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества». Он пожелал им «здоровья и новых достижений в службе». «Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», – сказал Путин.

    Напомним, 23 февраля Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, а также подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО.

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    27 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал изменения в международном ландшафте результатом мужества ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

    Президент подчеркнул, что Вооруженные силы России создали условия для серьезного диалога о решении украинского и других кризисов мирным путем. «Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путем», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Путин отметил, что Россия стремится к созданию системы, обеспечивающей баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности на долгосрочную перспективу. Он добавил, что безопасность одних не должна обеспечиваться за счет других, особенно не за счет России.

    Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и выразил уверенность в необходимости диалога о фундаментальном решении кризисов.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности президента России Владимира Путина решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров, подчеркнув приверженность России к диалогу по вопросам безопасности.

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    27 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Контакты с США вселили надежду на сотрудничество

    Путин выразил надежду на сотрудничество с США после возобновления контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что контакты с новой администрацией США дают надежду на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем.

    Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России, Путин отметил, что изменение обстановки в мире требует сотрудничества, и первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, передает ТАСС.

    По словам президента, существует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений». Путин подчеркнул важность решения «колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».

    Путин также указал на стремительные изменения в мировой обстановке, подчеркнув, что они требуют пристального внимания и новых подходов в международных отношениях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию.

    Также Песков заявил о необходимости восстановления доверия в отношениях между Россией и США для возможного сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    25 февраля 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин позвал туристов в Кремль

    Путин призвал туристов начинать посещение Москвы с Кремля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления парка «Остров мечты» Амираном Муцоевым отметил, что туристы должны начинать свои экскурсии с посещения Кремля.

    Путин подчеркнул, что Кремль должен быть первым в списке туристических мест столицы, а уже потом следует отправляться в другие места, в том числе в парк развлечений «Остров мечты», передает ТАСС.

    Муцоев отметил, что время пребывания туристов в Москве значительно увеличилось. Если ранее они проводили в столице три дня, то теперь средний срок пребывания составляет шесть дней. Это связано с тем, что туристы теперь планируют посещение «Острова мечты» как часть своих маршрутов, а не только Кремля. Путин подчеркнул, что стоит придерживаться порядка, который начинается с Кремля.

    По словам Путина, крытый развлекательный парк «Остров мечты» стал самым большим в Европе. Муцоев добавил, что парк может претендовать на мировой статус благодаря своему масштабу и уникальности. «Масштабно все», – отметил президент, подчеркивая высокую оценку проекта.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал.

    Также сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году.

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    27 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин: Активность иностранных разведслужб возросла в период проведения СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин указал на возросшую активность иностранных разведслужб и необходимость усиления контрразведывательной защиты военной информации.

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин отметил необходимость усиления контрразведывательной защиты информации военного и стратегического характера, особенно связанной с государственным и военным управлением, а также созданием новейших вооружений и передовых технологий. Президент подчеркнул, что к защите гражданских технологий следует подходить не шаблонно, а с умом, чтобы разработки российских ученых не оставались «под грифом», а активно внедрялись в производство и использовались на внутреннем и внешнем рынках.

    Кроме того, глава государства напомнил о важности защиты инноваций от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов. Путин также упомянул недавний форум по развитию химии и индустрии новых материалов, где поднималась тема защиты технологий.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

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    26 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил «дорогого Путина» на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал Россию надежным партнером и выразил благодарность за увеличение квот для военных и студентов.

    Эмбало отметил на встрече с Путиным, что Россия и Гвинея-Бисау остаются надежными партнерами, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что двусторонние связи между странами могут быть еще больше укреплены в будущем. В частности, он выразил благодарность за увеличение квоты для гвинейских военных, сотрудников полиции и студентов для обучения в России.

    Эмбало также отметил, что некоторые российские компании проявляют интерес к развитию экономических отношений с Гвинеей-Бисау. Он подчеркнул значимость таких взаимодействий для укрепления дружеских связей между странами.

    На встрече Эмбало выразил благодарность Путину за приглашение посетить Москву с государственным визитом. Он сделал это на русском языке, сказав: «Спасибо, дорогой Путин».

    Ранее Эмбало прибыл в Москву с государственным визитом для переговоров с Путиным.

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    27 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках визита Ли Хи Ена в Москву состоялась встреча с Владимиром Путиным. Ли Хи Ен посетил Кремль для переговоров, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    25 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Анонсированы переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин примет президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Кремле для переговоров о развитии сотрудничества между странами и обсуждения текущих международных вопросов.

    Путин завтра в Кремле проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибудет в Москву с государственным визитом, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба Кремля уточняет, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях. В повестке также заявлены актуальные международные и региональные вопросы.

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    25 февраля 2025, 20:01 • Новости дня
    Путина регулярно информируют об успехах казаков на СВО

    Помощник президента Миронов сообщил о регулярном информировании Путина о вкладе казаков в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенту России Владимиру Путину регулярно сообщают о вкладе казаков в успехи специальной военной операции и их подвигах, сообщил помощник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов.

    Путин регулярно получает информацию о вкладе российского казачества в выполнение задач специальной военной операции, рассказал Миронов на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества, сообщает ТАСС.

    «Президент России регулярно информируется мною о вкладе российского казачества в достижение задач специальной военной операции. Он знает о ваших подвигах на полях сражений и трудовых свершениях», – заявил Миронов.

    Он подчеркнул важность поддержки казаков, участвующих в СВО, и предложил принять меры для включения казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ. Также было предложено укрепить взаимодействие с Ассоциацией казачьих вузов и развивать наставничество.

    Миронов поблагодарил казаков и атаманов за поддержку курса президента, мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, а также за трудовые успехи в тылу. Он отметил, что казаки часто добиваются успехов вопреки бюрократическим препятствиям, и предложил активно вносить предложения через Всероссийское казачье общество для улучшения совместной работы.

    Ранее Путин сообщил, что представители Всероссийского казачьего общества проявляют «беспримерную отвагу и стойкость» в зоне проведения специальной военной операции, Россия гордится их подвигами.

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    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

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    Спецслужбы помогут диалогу России и США

    Спецслужбы и дипведомства должны пресекать провокации недоброжелателей в период восстановления диалога США и России. Об этом Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ. По словам экспертов, в западных странах много противников активизации связей Вашингтона и Москвы, способных организовать провокации с целью срыва переговоров. Как спецслужбы смогут повлиять на противников мира? Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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