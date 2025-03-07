Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

Трамп испортил «улыбку доллара» Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности Перейти в раздел

Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности Перейти в раздел

Зачем российские войска заходят в Сумскую область В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности Перейти в раздел

Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу В Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в «предательстве Украины». Трампа оскорбляют, рисуют на него издевательские карикатуры и желают ему всего самого плохого. Дело в том, что местные элиты считают себя вассалами не США в целом, а конкретно Демократической партии. И это может сыграть с ними злую шутку уже в не слишком далеком будущем. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Госдеп США недостаточно покаялся В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

Зеленскому пора «ответить за шмот» Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

США предали Украину. Теперь официально В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше? Перейти в раздел