Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе
Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне следует распространить на Украину, при этом не предоставляя ей членства в альянсе, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.
Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24
Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.
По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.