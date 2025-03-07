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Компания «Мираторг» подтвердила гибель шести сотрудников в ДТП в Белгородской области
В Белгородской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса компании «Мираторг», в результате которого шесть сотрудников погибли и еще четверо получили ранения и были госпитализированы.
Агрокомпания «Мираторг» подтвердила информацию о гибели своих сотрудников, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. Представитель компании заявил, что оказывают поддержку и помощь пострадавшим, которые были доставлены в медицинские учреждения после аварии, передает РИА «Новости».
Правоохранительные органы области начали проверку по факту происшествия. Прокуратура и следственные органы работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. В пресс-службе «Мираторга» отметили, что поддерживают постоянную связь с родными и близкими пострадавших и погибших.
Вторая сторона аварии, автобус Hyundai, в результате ДТП не понесла потерь – в нем обошлось без пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai в районе села Великомихайловка в Белгородской области погибли шесть человек, все они были пассажирами Mercedes-Benz Sprinter. Также были опубликованы фотографии и видео с места ДТП в Белгородской области.