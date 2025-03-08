Путин поздравил женщин России с 8 Марта

Tекст: Антон Антонов

«От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России традиционно очень теплое отношение к этому празднику, а мужчины «спешат сказать» как сильно дорожат своими «мамами, женами, бабушками, дочерями, сёстрами, подругами, коллегами». «Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», – отметил президент.

Он подчеркнул, что женщины успевают и позаботиться о детях, и добиться профессиональных успехов в различных областях, будучи одновременно сильными и хрупкими, храбрыми и нежными. Они вдохновляют мужчин «на прекрасные поступки, на стремление достичь большего», а также – «быть настоящими защитниками» семьи, дома и Родины.

Путин подчеркнул, что «быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд». Он заверил, что российские власти продолжат поддержку материнства, особенно – многодетных семей.

Президент пожелал женщинам «успехов, здоровья и благополучия». «Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», – сказал он.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им солнечной и теплой весны.