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    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
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    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 00:17 • Новости дня

    Путин поздравил женщин России с 8 Марта

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

    «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что в России традиционно очень теплое отношение к этому празднику, а мужчины «спешат сказать» как сильно дорожат своими «мамами, женами, бабушками, дочерями, сёстрами, подругами, коллегами». «Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», – отметил президент.

    Он подчеркнул, что женщины успевают и позаботиться о детях, и добиться профессиональных успехов в различных областях, будучи одновременно сильными и хрупкими, храбрыми и нежными. Они вдохновляют мужчин «на прекрасные поступки, на стремление достичь большего», а также – «быть настоящими защитниками» семьи, дома и Родины.

    Путин подчеркнул, что «быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд». Он заверил, что российские власти продолжат поддержку материнства, особенно – многодетных семей.

    Президент пожелал женщинам «успехов, здоровья и благополучия». «Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», – сказал он.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им солнечной и теплой весны.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    7 марта 2025, 11:36 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 81%. 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.

    Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.

    Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).

    Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.

    Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.

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    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.

    Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.

    И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

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    6 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО.

    Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».

    Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».

    Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.

    Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.

    Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

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    5 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

    Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с телефонными и кибермошенниками требует комплексных мер. Способы противодействия обсуждаются на уровне президента и задействованы силы от прокуратуры до ЦБ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ряду финансовых вопросов, в том числе по борьбе с интернет-мошенничеством.

    «Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

    «Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

    «Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

    Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

    Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

    В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.

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    5 марта 2025, 19:51 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.

    Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Кремле обратился к Путину с просьбой о помощи, передает ТАСС. По его словам, в конце прошлого года республика из-за нехватки электроэнергии была вынуждена вводить веерные отключения до 11 часов в сутки.

    Глава Абхазии отметил, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, поступивший в республику, практически исчерпан. Он подчеркнул необходимость дополнительной помощи до окончания кризиса, который ожидается в апреле. «Хорошо, все сделаем», – заверил Путин, обещая поддержать Абхазию до завершения энергодефицита.

    По словам экспертов, особая потребность в поставках электроэнергии в Абхазию возникала этой весной в связи с погодной аномалией. Прошедшая зима была необычно холодной для региона, таяние снегов пока не интенсивное и уровень вода в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, пока сильно ниже нормы. В результате ГЭС не может обеспечить потребности республики в электричестве.

    Напомним, в среду Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

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    5 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

    Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

    «Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

    До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.


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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    5 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал недопустимым размер ущерба для граждан от телефонных и интернет-мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативных мер без «периода охлаждения» по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро – без так называемого "периода охлаждения"», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    В среду президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    5 марта 2025, 18:17 • Новости дня
    В России предложили создать сервис по самозапрету оформления сим-карт

    Сервис по самозапрету оформления сим-карт предложили создать на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На портале «Госуслуги» можно организовать сервис по самозапрету оформления сим-карт, заявил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    «Очень часто мошенники используют сим-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан», – пояснил Григоренко, передает ТАСС.

    По его словам, в борьбе с этим может помочь сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт, для этого подойдет портал «Госуслуги».

    Ранее пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила, что в первые три дня почти 2,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты.

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