Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

В Амурской областной детской клинической больнице прооперировали двоих пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава центра политравмы областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

«В 11.00 (05.00 мск) (в областную больницу) были доставлены два ребенка 17 лет после происшествия с диагнозами «огнестрельное ранение». У одного (повреждены) шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка – огнестрельное ранение таза, ягодичной области», – заявил Дудкин, передает ТАСС.

В настоящее время пострадавшие прооперированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, второй ребенок – средней степени тяжести находится в отделении.

Тем временем в областном правительстве сообщили, что занятия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске возобновят 15 ноября.

Кроме того, с 15 ноября в колледже начнут работу специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, созданной в Амурском областном институте развития образования. Сотрудники службы окажут студентам и педагогам психологическую помощь.

Уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева сообщила, что взяла происходящее на контроль. «О ситуации мне доложили, она взята на контроль. Сейчас там работают следственные органы, мы же будем все глубоко анализировать, делать выводы. Ситуация странная, и у нас в области подобного никогда не было», – сказала она.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Сообщалось о троих пострадавших и двух погибших, в том числе самом стрелявшем. Однако позже смерть одного из сокурсников стрелка опровергли.

Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.

Кроме того, появилось видео с места стрельбы.