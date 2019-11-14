«Убитый» при стрельбе студент колледжа в Благовещенске оказался жив

Студент строительного колледжа Благовещенска Алексей Голубничий жив, появившиеся в СМИ сообщения о его «смерти» недостоверны, заявил близкий друг Алексея Кирилл. По его словам, в настоящее время Голубничему, пострадавшему при стрельбе, делают операцию.

«Он не умер, сейчас ему делают операцию», – приводит его слова РИА «Новости».

«Также СМИ неверно написали, что он собирался сделать на днях предложение своей девушке. Они просто встречались», – добавил Кирилл.

Ранее в прессе появились сообщения, что Голубничий якобы погиб при стрельбе в учебном заведении.

Кирилл также является студентом этого колледжа. Он рассказал, что у него не было возможности увидеть товарища после ЧП. Но студенты, которые были в аудитории, рассказали, как все произошло.

«Когда стрелявший забежал в аудиторию, все попрятались, а Леша – нет, сказал, что он его не боится. Я сам со стрелявшим не общался, и Алексей не общался, знаю, что у него был один друг», – рассказал Кирилл. Он добавил, что о конфликтах предполагаемого стрелка с другими учащимися не слышал.

Другой товарищ Голубничего Юрий рассказал, что конфликта у Алексея и стрелявшего не было.

Утром в четверг при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще три человека пострадали. Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.

Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам в учебном заведении. Кроме того, появилось видео с места стрельбы.