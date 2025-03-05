Жители села Николаево-Дарьино прятались в подвалах с августа прошлого года

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА «Новости», жители курского села Николаево-Дарьино были вынуждены более полугода скрываться от атак ВСУ в подвалах. Местная жительница рассказала, что с 6 августа по 5 февраля она и ее соседи прятались в подвалах из-за обстрелов украинскими боевиками.

В декабре супруг женщины был убит ВСУ, когда пытался набрать воду в доме. Украинские военные разбомбили несколько укрытий, оставив людей без еды и воды. В одном из подвалов, где укрывались семь человек, включая младенца, не оставалось никаких продуктов.

По словам женщины, односельчанка Светлана Подхалюза, несмотря на опасность, добывала еду из своего подвала, разбомбленного ВСУ, чтобы накормить других. Иногда удавалось сварить картошку или яйцо для младенца Ромы.

Когда в село вошли российские солдаты, они начали приносить для ребенка детское питание и сладости, облегчая жизнь укрывавшихся в подвале людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники отказались воевать в Курской области после угроз командира ВСУ. Командир ВСУ угрожал своим подчиненным расстрелом за отказ наступать на российские позиции. Пленный боец ВСУ заявил о том, что украинские командиры бросили солдат в Сумской области без поддержки и обеспечения.