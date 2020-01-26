Из-за неисправности отменен запуск «Союз-2.1а» с военным спутником

Из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

«Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя», – передает ТАСС слова источника.

Он не уточнил деталей произошедшего.

Еще один источник подтвердил отказ в электрике, по его словам, сейчас ракету сняли со стартового стола. Ее отправили в монтажно-испытательный комплекс, чтобы устранить неисправность, нужны будут одна или две недели.

Напомним, в 2019 году Россия впервые с 2003 года завершила год без аварийных космических запусков.