Россия впервые за 16 лет завершила год без аварийных космических запусков

Россия впервые с 2003 года завершает год без аварийных космических запусков. Всего в 2019 году было выполнено 25 космических стартов, что на пять больше, чем годом ранее.

Среди 25 космических пусков, выполненных в 2019 году, 13 стартов были совершены с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, один – с Восточного, три – с Куру, передает РИА «Новости».

Также 2019 год знаменателен тем, что 13 июля после многолетних переносов была запущена в космос обсерватория «Спектр-РГ» (Рентген-Гамма). На российской платформе установлены два прибора – немецкий eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка и российский ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

В настоящее время аппарат достиг своего рабочего положения в районе точки Лагранжа L2 (где уравновешивается влияние Солнца и Земли) в 1,5 млн километров от Земли. До этого Россия еще не отправляла нагрузку в эту точку. С 12 декабря, как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, телескоп уже обнаружил более 300 скоплений галактик.

Цель «Спектра-РГ» – составить за четыре года карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Карта будет завершена и обнародована в районе 2025 года. Еще два с половиной года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

«Спектр-РГ» стал в каком-то смысле преемником телескопа «Спектр-Р», который с 2011 года работал в космосе и отключился только в 2019 году, превысив гарантийный срок службы в два с половиной раза.

Также в 2019 году Минобороны впервые сообщило об успешном испытании в космосе спутника-защитника. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 10 июля вместе с напарником. Аппараты получили обозначение «Космос-2535» и «Космос-2536». Один из них, по терминологии военного ведомства, «спутник-инспектор», второй – «спутник-регистратор». Первый осмотрел другой аппарат, провел его обслуживание и передал на Землю информацию о состоявшемся осмотре, второй – протестировал аппаратуру для регистрации космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей.

Тестирование спутника-защитника в паре с «инспектором», вероятно, связано с ростом активности на орбите иностранных космических аппаратов аналогичной функциональности, что создает потенциальную угрозу функционированию российской орбитальной группировки. Такие аппараты способны не только подойти на минимальное расстояние и исследовать «спутник-жертву» в оптическом и других диапазонах, но и воздействовать на них разными средствами вплоть до вывода из строя определенной аппаратуры или всего спутника.

Кроме того, в уходящем году в космос впервые полетел российский человекоподобный робот «Федор», который изначально создавался для нужд МЧС и должен был стать спасателем. В полет «Федор» отправился в корабле «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а». Это был беспилотный пуск для испытания системы аварийного спасения и тестирования новой ракеты в связке с кораблем. До этого все «Союзы» летали на ракетах «Союз-ФГ» с украинскими комплектующими. Чтобы не отправлять пустой корабль, в него погрузили робота.

На станции андроид под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова, облаченного в экзоскелет и шлем, поработал руками с отверткой и ключами, состыковал электрические соединители, включал дрель, протирал руки полотенцем и отвечал на вопросы экипажа. В сентябре «Федор» вернулся на Землю. Роскосмос принял решение больше «Федора» в космос не посылать. Вместо него изобретут нового.

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