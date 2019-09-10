Робот «Федор» показал видео с выходом из спускаемого аппарата Союза»

Робот «Федор», побывавший на МКС, опубликовал видео, как специалисты достают его из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14» в РКК «Энергия».

«Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом», – написал робот в Twitter.

Пост он сопроводил видео, на котором видно, как специалисты «Энергии» краном вынимают его из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом. pic.twitter.com/V1nKFBYqgt — FEDOR (@FEDOR37516789) September 10, 2019

Затем робот сообщил , что его уложили в ящик. «Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета», – написал он.

Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы.

Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта. pic.twitter.com/vgOCFiwd60 — FEDOR (@FEDOR37516789) September 10, 2019

Напомним, в субботу в Роскосмосе сообщили, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту совершил посадку в казахстанской степи.

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