Робот «Федор» вернулся на Землю

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту совершил посадку в казахстанской степи, сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

«Есть посадка», – сказал представитель института, слова которого передает ТАСС.

Уточняется, что посадка произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Корабль отстыковался от МКС в пятницу в 21.14 мск и приземлился в 00.32 мск.

При спуске на Землю также было проведено испытание системы управления спуском на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов.

«Поисковики доложили, что посадка прошла штатно. <…> Объект взят под охрану, объект стоит вертикально», – сказал представитель ЦУП.

Во вторник российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили эксперимент на борту Международной космической станции (МКС) и посадили робота Федора в корабль «Союз МС-14» для возвращения на Землю.