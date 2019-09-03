Экипаж МКС подготовил робота «Федора» к возвращению на Землю

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили эксперимент на борту Международной космической станции (МКС) и посадили робота «Федора» в корабль «Союз МС-14» для возвращения на Землю.

«Федора» мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили», – передает РИА «Новости» слова Овчинина в ходе переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами.

«Он не убежит, надежно закреплен», – добавил российский космонавт.

Ранее у Овчинина возникли проблемы с подключением электропитания робота.

Напомним, в воскресенье «Федор» пожаловался на угрозы со стороны космонавта.

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