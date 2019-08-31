«Федор» пожаловался на «угрозы» космонавта на МКС

Робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.

«Космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», – сказано в Twitter «Федора».

Накануне у Овчинина возникли проблемы с подключением электропитания робота.

Также было опубликовано видео, как антропоморфный робот «Федор» «осваивается» на борту МКС.

Напомним, во вторник утром пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту со второй попытки пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» МКС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД