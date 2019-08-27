«Союз МС-14» с роботом «Федор» успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федор» (Skybot F-850) на борту в автоматическом режиме пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

«Есть касание, есть захват», – приводит ТАСС слова комментатора Центра управления полетами (ЦУП).

Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени – в 06.08 мск. Изначально касание ожидалось в 06.12 мск. Эта попытка стыковки стала уже второй.

Напомним, 24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС.

В понедельник российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США) в ручном режиме отстыковал пилотируемый корабль «Союз МС-13» от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза» с роботом «Федор» на борту. При этом Скворцов использовал минимально возможное количество топлива и установил рекорд по перестыковке.

Позднее была названа причина неудачной стыковки «Союза» с МКС.