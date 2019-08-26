Подтвердилась причина проблемы при стыковке «Союза» с МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог причалить к Международной космической станции (МКС) из-за сбоя аппаратуры в стыковочном узле станции, свидетельствуют полученные при перестыковке корабля «Союза МС-13» данные.

«В ходе перестыковки «Союза МС-13» с модуля «Звезда» на модуль МИМ-2 автоматический захват корабля получен не был. Это ожидаемый результат, внушающий оптимизм, так как он подтверждает, что проблема действительно с оборудованием «Курса» на станции, а не на корабле «Союз МС-14», – сказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, запланировано дополнительное тестирование стыковочного оборудования на модуле МИМ-2.

Напомним, ранее в понедельник пилотируемый корабль «Союз МС-13» отстыковался от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза МС-14», который не смог причалить к МКС 24 августа.

Перестыковку к модулю «Поиск» в ручном режиме провел российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США). Он использовал минимально возможное количество топлива и установил рекорд по перестыковке.

Новая попытка стыковки «Союза МС-14» (теперь уже к модулю «Звезда») будет предпринята в 06.12 мск вторника.

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